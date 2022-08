ILLUSTRATION - Für Profis gemacht - praktisch für Laien: Die App «GdP» von der Gewerkschaft der Polizei. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn FOTO: Laura Ludwig up-down up-down Wie war die Rechtslage? Polizei: App für Durchblick im Verkehrsrecht-Dschungel Von dpa | 15.08.2022, 05:06 Uhr

Was ist erlaubt im Straßenverkehr, und was nicht? Wie hart wird was bestraft? Infos darüber finden sich zuhauf im Netz. Ob sie stimmen, ist eine andere Frage. Infos aus erster Hand gibt es woanders.