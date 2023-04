Insbesondere deutsche Hersteller gehen oft nach der „Top down“-Strategie vor: Erst einmal werden PS-starke und großformatige Limousinen und insbesondere SUV mit elektrischem Antrieb auf den Markt gebracht. Was oftmals fehlt, sind Angebote im kleinen und preissensiblen Bereich – wenn die chinesischen Anbieter in naher Zukunft damit auf den Markt strömen, dürfte einiges in Bewegung geraten.

Der Kleinst-E: Der elektrische Rocks-e darf schon von Menschen ab 15 Jahren bewegt werden. Foto: Opel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit einer gewissen Entspanntheit können die Entscheider bei Opel auf die Entwicklung schauen: Die Rüsselsheimer haben schon heute ein umfangreiches Produktsortiment mit elektrischem Antrieb im Portfolio.

Aktuell sind es zwölf elektrifizierte Modelle (inklusive Plug-in Hybride), in diesem Jahr folgen mit Astra Electric, Astra Sports Tourer Electric und Rocks-e Kargo drei weitere E-Mobile. Ab dem kommenden Jahr soll es in jeder Opel-Modellreihe mindestens ein rein elektrisches Modell geben, ab 2028 will Opel dann nur noch elektrische Neuwagen produzieren. Schon heute ist jeder Fünfte in Deutschland zugelassene Opel elektrisch, im vergangenen Jahr legte der Anteil der Verkauf von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) um satte 83 Prozent zu. Beim kompakten SUV Mokka erreicht der BEV-Anteil 43 Prozent, beim kleinen Corsa ist jedes dritte zugelassene Fahrzeug ein Corsa-e.

Bald auch rein elektrisch: Opel Astra. Foto: Opel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beeindruckend ist dabei die Range, die Opel im Bereich der rein elektrischen Modelle anbietet. Das kleinste Modell ist der Rocks-e, der bereits von Personen ab 15 Jahren mit Führerschein der Klasse AM gefahren werden kann. Gerade mal 2,41 Meter lang und maximal 12 PS stark, ist der Rocks-e sowohl für Mobilitätseinsteiger im urbanen Umfeld (Vmax: 45 km/h), für Lieferdienste oder auch für besondere Einsätze etwa auf großen Firmengelände geeignet. Der extrem wendige Rocks-e ist innen spartanisch-schlicht eingerichtet, bietet aber überraschend geräumige Platzverhältnisse für maximal zwei Personen.

Über den Kleinwagen Corsa-e, das Kompakt-SUV Mokka Electric, den bald startenden elektrischen Astra und Astra Sports Tourer, dem Hochdachkombi Combo in Pkw- und Nutzfahrzeugvariante bis hin zu den geräumigen Zafira-e und Vivaro-e reicht die elektrische Palette bei Opel, wobei insbesondere die großen Vans Zafira und Vivaro, die entweder für Hobby, Familie oder gewerbliche Zwecke geeignet sind, in der Elektrovariante beeindrucken. So gibt es den Zafira in zwei Fahrzeuglängen mit Platz für bis zu acht Personen – eine wahre E-Lounge auf Rädern.