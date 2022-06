ILLUSTRATION - Zu wenig Motoröl? Dann schnell nachfüllen, sonst nimmt der Motor Schaden. Foto: Bodo Marks/dpa-tmn FOTO: Bodo Marks Flüssigkeiten nachfüllen Öl, Wasser, Kühlmittel: Auto vor dem Sommerurlaub durchchecken Von dpa | 16.06.2022, 17:37 Uhr

An heißen Tagen brauchen auch Autos ausreichend Kühlung. Was es beim Nachfüllen des Kühlwassers zu beachten gibt - und was man prüfen sollten, bevor es mit dem Auto in den Sommerurlaub geht.