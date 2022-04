BMW 7er 2022 Jahresende Sprit Strom Hybrid FOTO: Uwe Fischer Elektrisch und als Verbrenner Nur noch in lang: Neuer BMW 7er kommt zum Jahresende Von dpa | 05.04.2022, 14:53 Uhr | Update vor 47 Min.

BMW bereitet sich auf den Wachwechsel an der Spitze seiner Modellpalette vor und legt gerade letzte Hand an den neuen 7er. Den gibt es nur noch mit einer Karosserie - unter der Haube tut sich was.