Nord-Ostsee-Kanal FOTO: Carsten Rehder Schifffahrt Nord-Ostsee-Kanal: Größere Schiffe können wieder einfahren Von dpa | 21.03.2022, 14:01 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach Behebung eines Software-Problems können seit Sonntagabend auch größere Schiffe wieder in den Nord-Ostsee-Kanal reinfahren. Die Panne hatte die Schifffahrt auf der künstlichen Wasserstraße am Sonntag stark eingeschränkt. Mit einem Backup sei das System wieder hergestellt worden, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA) am Montag. Die Fehlersuche dauert an.