Nio ET5 Touring Foto: Nio/dpa-tmn up-down up-down E-Autos aus China Nio bringt zwei weitere E-Modelle nach Europa Von dpa | 19.06.2023, 11:09 Uhr

Obwohl noch nicht einmal ein halbes Jahr am Start, bringt Nio jetzt zwei weitere Neuheiten und will der deutschen Premiumkonkurrenz damit zumindest in einer Disziplin vorausfahren.