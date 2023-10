Die Bundesregierung hat die Novelle der Straßenverkehrsordnung beschlossen. Damit wird ein Teil des Klimaschutzprogramms 2023 umgesetzt. Der aktuellen Novelle muss der Bundesrat allerdings noch zustimmen. Länder und Kommunen sollen künftig schneller und flexibler auf besondere Anforderungen vor Ort reagieren können, erklärte Verkehrsminister Wissing. Es solle ein Rechtsrahmen geschaffen werden, um in der untergeordneten Straßenverkehrsordnung den Behörden neue Befugnisse zu geben. So könnten Behörden „auf Erprobungsbasis“ Sonderfahrspuren für bestimmte klimafreundliche Mobilitätsformen anordnen, zum Beispiel für elektrisch oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge oder mit mehreren Personen besetzte Fahrzeuge.

Tempo-30-Regelungen sollen erleichtert werden

Mehr Flexibilität soll es auch dafür geben, dass Kommunen Bewohnerparken anordnen können. Außerdem sollen leichter Busspuren und Radwege eingerichtet werden können. Behörden sollen laut Ministerium künftig verkehrsregelnde Maßnahmen ausschließlich aus Gründen des Klimaschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung erlassen können. So sollen auch Tempo-30-Regelungen erleichtert werden. Laut Ministerium betrifft das Spielplätze, hochfrequentierte Schulwege und Fußgängerüberwege – sowie Streckenabschnitte bis zu 500 Metern zwischen zwei Tempo-30-Strecken, damit der Verkehr besser fließen könne.

Aber: Tempo-30-Zonen müssten verhältnismäßig sein, so Wissing. Bei einer Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern bedeute eine Absenkung, dass der Staat einen Eingriff vornehme – und das müsse begründet werden. Der Minister betonte, es dürfe auch künftig bei der Anordnung einer Tempo-30-Zone nicht zu Beeinträchtigungen von Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs kommen. Die „Leichtigkeit“ des Verkehrs könne durch Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeschränkt werden, so Wissing. Es müsse sichergestellt werden, dass der Verkehr fließe und Waren in Geschäften ankämen. Und: Ein flächendeckendes Tempo 30 in Städten werde es nicht geben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden sprach von einem ersten Schritt zu einer Kehrtwende im Verkehrsrecht. „Besonders für Kinder, Familien und ältere Menschen wird dies die Verkehrssicherheit erhöhen, weil es vor Ort mehr Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielraum gibt, beispielsweise Radwege, Zebrastreifen oder Tempo 30 einzurichten.“ Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) nannte den Verkehrssektor das schwierigste Feld, um Klimaziele zu erreichen. Mit der Novelle des Straßenverkehrsgesetzes sei ein guter Schritt gemacht worden.

Mit der Änderung sollen die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Straßenverkehrsrecht erweitert werden. Künftig können demnach Kommunen Verkehrsbeschränkungen allein aus Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutzgründen anordnen. Die Sicherheit des Verkehrs und ein zügiges Vorankommen müssten dabei weiter berücksichtigt werden, sie seien aber nicht mehr alleine ausschlaggebend. Die Auswirkungen des Verkehrs auf die Lebensqualität der Menschen, nicht zuletzt auch auf Kinder, könnten bei der Verkehrsplanung jetzt besser gewichtet werden.

Durch die neuen Regelungen würden für die Behörden vor Ort zusätzliche Spielräume geschaffen, um den Verkehr so zu gestalten, wie es am sinnvollsten sei, etwa, um den Öffentlichen Personennahverkehr durch Sonderspuren zu bevorrechtigen, die Radverkehrsinfrastrukturen auszubauen, durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung die Lebensqualität vor Ort zu steigern, die Sicherheit von Fußgängern zu erhöhen oder im Umfeld von Schulen und Kitas Tempo 30 erleichtert anordnen zu können. Das Straßenverkehrsrecht werde damit weiterentwickelt von einem besonderen Sicherheits- und Ordnungsrecht hin zu einem Umweltlenkungs- beziehungsweise Gestaltungsrecht.