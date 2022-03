Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Landkreis Friesland Nebel und Sicht um 50 Meter: Sieben Unfälle auf der A29 Von dpa | 07.03.2022, 14:25 Uhr | Update vor 18 Min.

Binnen einer Stunde hat die Polizei am Montag auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück zwischen den Abfahrten Zetel und Varel-Bockhorn sieben Verkehrsunfälle registriert. Es wurden sechs Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfälle ereigneten sich alle in der Zeit von 07.45 Uhr bis 08.44 Uhr. In dieser Zeit habe dichter Nebel mit Sichtweiten um die 50 Meter bei einer Temperatur von minus einem Grad geherrscht.