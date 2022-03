Reisen mit der Bahn FOTO: Monika Skolimowska So viele Züge wie nie Nach zwei Jahren Corona: Bahn-Fahrgäste kehren zurück Von dpa | 31.03.2022, 18:49 Uhr | Update vor 22 Min.

In ICE und Intercity steigen wieder so viele Menschen wie vor der Pandemie. Die Bahn erklärt auch, wie pünktlich sie dieses Jahr sein will und ob sich die Fahrpreise ändern.