75 Jahre Porsche Sportwagen Foto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down Vom Boxermotor zum E-Antrieb Muss ein Porsche röhren? Ein Sportwagen wird 75 Von dpa | 08.06.2023, 04:02 Uhr

Wer einen Sportwagen fährt, will seinen Motor spüren. Da muss es röhren, stinken und vibrieren. So zumindest die Annahme. Doch was wird aus einem Sportwagenbauer, der künftig auf Elektroautos setzt? Porsche versucht im Jubiläumsjahr einen Spagat.