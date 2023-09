Erst einmal – was soll der Name bedeuten? „Funky“ steht für das Unkonventionelle, für Neues und für Individualität. Und die Katze steht im Chinesischen für einen echten Freund und Begleiter. Hätten wir das also geklärt.

Wer erstmals Platz nimmt im Schoß der Katze, der staunt: Staunen über die Materialauswahl. Staunen über große Digitalbildschirme. Staunen über die Ausstattung. Staunen über… einen komischen Kasten, der links an der A-Säule sitzt. Darin verborgen sitzt eine Kamera, die permanent den Fahrer ins Visier nimmt und ihn mehr oder weniger freundlich ermahnt, wenn er abgelenkt erscheint („Seien Sie nicht geistesabwesend, konzentrieren Sie sich auf den Verkehr!“). Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Auch die übertrieben vorsichtigen Warnungen vor einem Auffahrunfall oder die permanent am Lenkrad zerrende Spurhalteassistenz besitzen ein unerbittliches Nervpotenzial. Zum Glück lassen sie sich permanent abschalten – und schon ist das Fahren deutlich entspannter, weil es weniger piept, warnt und mahnt.

Die Heckklappe öffnet in den höheren Ausstattungsvarianten elektrisch, der Kofferraum bleibt aber klein.

Auf der Straße schlägt sich der Chinese ohnehin gut: Die Lenkung funktioniert sehr direkt, und in nullkommanix ist die Funky Cat auf Raubkatzengeschwindigkeit – natürlich nicht, ohne eine entsprechende Warnung ab 120 km/h einzublenden, dass man sein Tempo doch bitte anpassen möge. Maximal sind dennoch 160 km/h drin. Wer regelmäßig derart ungestüm unterwegs ist, macht eine der größten Stärken des Funky Cat zunichte, nämlich die des sparsamen Umgangs mit dem Strom. Zwischen 14 und 15 kWh genehmigt sich der Funky Cat auf 100 Kilometern, damit schafft man rund 400 Kilometer am Stück, ohne dass man nachladen müsste.

Mehr als bei anderen E-Fahrzeugen ist das Aufladen über Nacht an der heimischen Wallbox sinnvoll; während man hier angesichts von 11 kW Ladeleistung ohnehin mit einer längeren Standzeit plant, ist unterwegs bei 67 kW Ladeleistung Schluss – das können andere Hersteller besser und vor allem schneller. Bei einer halben Stunde Ladezeit bekommt man aufgrund der rasant abfallenden Ladekurve kaum mehr als 200 weitere Reichweitenkilometer zusammen.

Mehr Informationen: Ora Funky Cat 400 Pro+ größer als Größer als Zeichen Motor: Elektromotor (126 kW/171 PS), max. Drehmoment: 250 Nm, Verbrauch: 16,5 kWh, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 8,2 Sek., Vmax: 160 km/h, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,24 m, Leergewicht: 1615 kg, zul. Gesamtgewicht: 1970 kg, Kofferraumvolumen: 228-858 l, Anhängelast (gebremst): k.A., Testverbrauch: 15,0 kWh. Grundpreis: 47490 Euro, gefahrene Version: 48180 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 17/21/19.

Im Alltag der allermeisten Deutschen stellt das freilich kein wirkliches Problem dar, und wer mal eine wirklich lange Autotour absolviert, bekommt das mit etwas Vorabplanung auch problemlos hin. Schwieriger könnte da schon sein, dass etwa bei einer Urlaubsfahrt mit der Familie weder die Zuladung (315 bis 355 Kilo) noch das Kofferraumvolumen (228 Liter bei aufrechtstehender Rücksitzbank) größere Sprünge erlauben. Zu zweit und mit umgeklappter Rücksitzbank sieht’s dann immerhin entspannter aus. Nettes Gimmick: Der Sprachassistent hört standardmäßig auf den Namen Ora, kann aber so eingestellt werden, dass er auf jeden anderen Namen hört – das hat Spaßpotenzial.

Als potenziellen Gegner hat Ora den VW ID.3 ins Visier genommen, was in Sachen Fahrzeuglänge und Preisen passt (Funky Cat: ab 38990 Euro, allerdings dann mit kleinerer Batterie, ID.3: ab 39995 Euro), im Detail aber Differenzen offenbart (Ladeleistung, Reichweite). Beiden gemein ist, dass man diesen Preis noch deutlich steigern kann, sodass die Test-Katze als 400 Pro+ schon mindestens 47490 Euro kostet, dann aber Dinge wie eine elektrische Heckklappe, Panorama-Glasschiebedach, Fahrer- und Beifahrersitz mit Ventilation und Massage-Funktion sowie eine Wärmepumpe an Bord hat. Mehr als eine aufpreispflichtige Metalliclackierung gibt die Preisliste dann am Ende nicht mehr her.