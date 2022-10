HU-Plakette Foto: Robert Günther/dpa-tmn up-down up-down Bußgelder drohen Mit brauner Plakette muss das Auto noch 2022 zur HU Von dpa | 31.10.2022, 13:59 Uhr

In welchem Jahr die nächste Hauptuntersuchung ansteht, lässt sich ganz schnell an der Plakette am Auto-Kennzeichen ablesen. Ist diese braun, ist aktuell Dringlichkeit geboten.