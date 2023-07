Im Nachbarland Österreich kann man aktuell günstiger Tanken als in Deutschland. Foto: imago-images/Manfred Segerer up-down up-down Mit dem Auto in die Sommerferien Urlaub im Ausland: In welchen Ländern das Tanken besonders teuer ist Von Alexander Barklage | 05.07.2023, 16:45 Uhr

In Deutschland sind die Spritpreise an den Tankstellen wieder auf normalem Niveau. Wenn Sie jetzt mit dem Auto in die Ferien starten, sollten Sie sich gut überlegen, wo Sie tanken. Im europäischen Ausland gibt es teilweise große Unterschiede an der Zapfsäule.