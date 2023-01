Im Gegensatz zum kryptischen Namen bZ4X ist das Design des Toyotas sehr gefällig geraten. Die scharfen Kanten und knackigen Proportionen wirken wertig und sportlich. Das Interieur kann sich ebenfalls sehen lassen. Das Armaturenbrett ist mit Stoff bezogen, auch die übrigen Oberflächen sind haptisch und optisch angenehm. Ein Riesenbildschirm dominiert das Cockpit, die Bedienung fällt nach etwas Gewöhnung leicht.

Weniger gelungen finden wir die Platzierung von Tacho & Co. über dem kleinen Lenkrad, das nicht jeder Fahrer zusammen mit der Sitzposition so optimal einstellen kann, dass der Kranz die Anzeigen nicht verdeckt. Aber das ist möglicherweise Geschmackssache.

Erfreulich ist das üppige Platzangebot. Vorn sitzt man luftig, hinten herrscht reichlich Knie- und Kopffreiheit. Der Kofferraum fasst 452 Liter. Das Laderaumvolumen bei vorgeklappter Rücksitzlehne gibt Toyota nicht an, aber Mangel herrscht hier nicht, wir tippen mal auf rund 1600 bis 1700 Liter.

Schönes Interieur im Toyota-Stromer, aber der Tacho über dem kleinen Lenkrad ist etwas gewöhnungsbedürftig. Foto: Toyota

In Fahrt zeigt sich der von zwei 80-kW-Motoren – einer vorn, einer hinten – mit 218 PS Systemleistung angetriebene bZ4X harmonisch abgestimmt. 336 Nm Drehmoment schieben das SUV nachdrücklich an, aber ohne brutalen Wumms. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h dauert 6,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist im Sinne der Energieersparnis auf 160 km/h begrenzt.

Im ersten trockenen Teil unserer Testfahrt ab München Richtung Tirol gefällt der Toyota mit hohem Fahrkomfort: Leise, gut gedämmt, geschmeidig auf Unebenheiten, präzise in der Kurve. Kurz vor Österreich wird es sehr winterlich mit einer teils geschlossenen Schneedecke oder tückischem Matsch zwischen den Spuren, den der Allradler aber beim Überholen ohne Zucken sicher durchpflügt.

Eine überzeugende Offroad-Performance liefert der bZ4X dann auf weißer Pracht in 1600 Meter Höhe. Steigungen nimmt er ohne zu schwächeln, verteilt in glatten Biegungen perfekt das Antriebsmoment auf die einzelnen Räder. Und auch wenn’s abwärts geht, gibt es dank der Traktionskontrolle im „X-Mode“ nie Anlass für erhöhten Puls. Hilfreich ist auch der Ein-Pedal-Modus, in dem sich gut beherrschbar nur mit dem rechten Fuß beschleunigen oder durch Lupfen verzögern lässt.

Fahren macht viel Freude im Elektro-Toyota, für den mindestens 47.490 Euro (Frontantrieb) fällig werden, für unseren top ausgestatteten Allrad-Testwagen sogar 63.290 Euro. Als Reichweite nach WLTP nennt Toyota 513 km für den Fronttriebler und 413 km für das 4WD-Modell. Das kommt uns eher wie eine Idealvorstellung vor und müsste nochmal bei höheren Temperaturen erprobt werden. Im Winter wird auch die volle Ladung außerhalb des Stadtverkehrs kaum für mehr als 300 km reichen. Immerhin ist flottes DC-Laden mit 50 bis 150 kW möglich. Und bei längeren Touren empfiehlt sich ja ohnehin ab und an eine Pause.