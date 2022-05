Mercedes startet in Deutschland den Verkauf seines Assistenzsystems «Drive Pilot». Es ermöglicht automatisiertes Fahren im stockendem Verkehr. Foto: Carsten Koall/dpa FOTO: Carsten Koall Automatisiertes Fahren Mercedes startet Verkauf von „Drive Pilot“ Von dpa | 06.05.2022, 11:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Fahrassistenz-Systeme haben viele Autos. Doch verantwortlich dabei ist am Ende immer noch der Mensch. Mercedes bringt nun als erster Hersteller in Deutschland Technik auf den Markt, die komplett die Kontrolle übernehmen darf - aber nur in wenigen Fahrsituationen.