Vorpommern-Greifswald Mehrere Verletzte bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen Von dpa | 09.03.2022, 22:54 Uhr

Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen in Greifswald sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, kam es zunächst zu einem Unfall an einer roten Ampel in der Schönwalder Landstraße: Eine Autofahrerin bemerkte den Angaben zufolge ein haltendes Auto zu spät und fuhr auf dieses auf. Durch den Aufprall wurde die Frau - genau wie die Frau auf dem Fahrersitz des haltenden Autos - schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Beide kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Der aufgefahrene Wagen musste abgeschleppt werden.