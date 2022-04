Unfall FOTO: Stefan Puchner Hochsauerlandkreis Mehrere Unfälle mit Verletzten auf glatten Straßen Von dpa | 02.04.2022, 14:44 Uhr | Update vor 54 Min.

Der plötzliche Kälteeinbruch hat in Nordrhein-Westfalen vielerorts zu glatten Straßen geführt. Vor allem in höheren Lagen kam es zu Unfällen. Im Lauf des Samstags soll der Schnee in Richtung Rheinland-Pfalz abziehen.