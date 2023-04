SUV Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Modellangebote Mehr SUVs, mehr BEVs: Autos werden größer und schwerer Von dpa | 21.04.2023, 14:25 Uhr

Immer größer, höher und schwerer: Die Nachfrage nach SUVs steigt in Europa weiter an. Aufgrund des Modellangebots der Hersteller wird sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen.