Verkehrswende Mehr Geld vom Bund für Verbesserung des Radwege-Netzes Von dpa | 14.03.2022, 13:08 Uhr

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern können auf zusätzliche Bundesmittel zur Verbesserung des Radwege-Netzes im Land hoffen. Der Nordosten erhalte 11,7 Millionen Euro zusätzlich aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mit. Im Unterschied zu den bisher geplanten knapp 26 Millionen Euro dürfe dieses Geld bis Ende 2023 auch für die Instandsetzung genutzt werden.