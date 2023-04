Dies alles aber ficht den Automobilhersteller Mazda nicht an. Die Japaner schwimmen ein wenig gegen den grünen Strom. Natürlich setzen sie auch auf E-Mobilität, so wie alle Motor-Welt es praktiziert. Aber Mazda gibt nicht klein bei, was alternative Antriebsformen angeht. Neue Diesel werden entwickelt, auch der früher schon umstrittene Wankel-Motor lebt wieder auf. Und auch an der Wasserstoff-Technik wird gewerkelt.

Sportliche-flotte Linienführung am Heck. Foto: Mazda

Mit dem neuen Sechszylinder-Diesel Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200 setzt man auf einen globalen Markt, auf dem der Selbstzünder auch am Rande der E-Mobilität noch eine Chance haben soll. Im Gegensatz zu den meisten deutschen Autokonzernen, die der politischen Ausrichtung folgen und nicht an eine Rationierung des Ladestroms für E-Autos glauben.

Bei Mazdas Diesel-Initiative handelt es sich um eine umfassende Neuentwicklung. Technisch grob erklärt: Spezielle Kolbenformen mit zwei eiförmigen Ausbuchtungen, dazu eine Hochdruck-Einspritzung mit bis zu 2500 bar und Düsen, die den Diesel feiner und dosierter injizieren können als es bislang bekannt war. Daraus resultieren noch sauberere Abgase und bis zu zehn Prozent weniger Verbrauch als in der Sechszylinder-Klasse üblich. Unser Test-Verbrauch lag bei fünf Litern. Angeblich ist diese CX-60-Ausgabe der sparsamste Sechszylinder der Welt. Dabei hilft auch ein 48-Volt-Generator (wie es das „e“ in der Modellbezeichnung aussagt), das Auto ist also mild-hybridisiert. Ein bisschen Elektro ist also drin. Immerhin.

Edles und gut verarbeitetes Cockpit. Foto: Mazda

Ob es an dieser Diesel- und Elektro-Kombination liegt, dass der Heckantriebs-e-Skyactiv D 200 beim Gangwechsel ein wenig ruckelt, mag dahingestellt bleiben. Hier müssen die Mazda-Techniker noch Hand anlegen. Aber vielleicht ist dies auch verständlich bei knapp zwei Tonnen Leergewicht. Bei beiden PS-Stärken, 200 PS (Höchstgeschwindigkeit 212 km/h) und 254 PS (219 km/h), stimmt das Durchzugsvermögen. So etwas wie Fahrfreude ist diesem Mazda durchaus zu konstatieren.

Der Grundpreis beträgt beim D 200 beträchtliche 46150 Euro, beim D 254 sind es 51350 Euro. Beide Modelle haben eine umfangreiche Basis-Ausstattung zu bieten. Dazu gibt es viel Platz im Mazda. Vorn, auch im Fond und erst recht im Kofferraum. Es ist eine mutige Entscheidung, zu dieser Zeit mit einem neuen Diesel auf den Markt zu gehen. Top oder Flop? Die Automobil-Szene wird darüber entscheiden – Mazda erwartet, dass der neue Diesel rund 40 Prozent aller CX-5-Verkäufe ausmachen wird.