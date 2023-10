Mazda hatte schon immer eine Vorliebe zum einst von NSU auf den Markt gebrachten Wankelmotor. Von 2003 bis 2012 trieb der von Felix Wankel erfundene Rotationskolbenmotor den Sportwagen RX-8 an. Dann aber kam das Aus. Der ungewöhnliche Verbrenner erfüllte die strengere Euro-5-Abgasnorm nicht und doch feiert der rotierende Motor jetzt im Hause der Japaner, die in Deutschland gute Zahlen schreiben, sein Comeback. Ausgerechnet in einer Zeit, in der große Teile der Politik den Verbrenner gerne aus dem Straßenbild nehmen möchten.

Mazda packt elf Jahre nach dem Zwischen-Aus den Wankelmotor in den Crossover MX-30. Der Verbrenner liefert seine Kraft nicht an die Räder, sondern produziert über einen Generator Strom für den E-Motor. Dieser treibt die Vorderachse an und leistet mehr als im rein batterieelektrisch angetriebenen MX-30, immerhin 170 PS und bis zu 260 Newtonmeter Drehmoment. Der Wankel selbst mobilisiert 75 PS mit nur einer Wankel-Scheibe.

Diese auf den ersten Blick komplizierte Technik bezeichnet Mazda als „seriellen Plug-in-Hybrid“. Mit einem erstaunlichen Ergebnis: Die Gesamtreichweite beträgt rund 650 Kilometer, davon 85 Kilometer rein elektrisch, der Rest kommt vom Wankel-Verbrenner.

Bekanntes Cockpit im MX-30. Foto: Mazda

Und wie hört es sich an? Wenn der Wankel sich automatisch zuschaltet, ist eine Art Surren – ähnlich wie bei einer Nähmaschine – zu vernehmen. Man muss während der Fahrt schon seine Ohren spitzen, um ein Motorengeräusch wahrzunehmen. Die Mixtur aus Strom und Wankel kommt zurückhaltend daher. Auch beim Beschleunigen. Der 1,6 Tonnen schwere MX-30 beeindruckt mit einem guten Fahrverhalten und einer funktionierenden Spurtreue.

Was auch an der technischen Gestaltung im „Untergrund“ liegen mag: Um den 50 Liter fassenden Benzintank unterzubringen, hat Mazda das Akkupaket im Boden des Fahrzeugs von 35,5 auf 17,8 Kilowattstunden reduziert – also auf die Hälfte der ursprünglichen Kapazität im reinen Stromer.

Die Bedienung ist einfach: Im EV-Modus fährt der MX-30 so lange wie möglich elektrisch, im Charge-Modus entscheidet die Technik über die Mischung von Strom und Kraftstoff. Mit leerem Akku braucht der Crossover zwischen 6,5 und sieben Liter. Der neue Wankel von Mazda ist also kein Spritfresser, so wie es früher der Fall war. Enttäuschung kommt allerdings auf, wenn bei Tempo 140 der Vortrieb endet. Die inoffizielle Mazda-Begründung: Der Wankel-Stromer dürfe nicht schneller sein als der reine E-Antrieb im MX 30.

Äußerlich haben die Japaner ein flottes, sportlich ambitioniertes Fahrzeug auf die Reifen gestellt. Ohne mittleren Holm zwischen vorn und hinten. Die hinteren Türen lassen sich nur bei geöffneten Vordertüren öffnen. Woran man sich erst einmal gewöhnen muss. Der MX-30 R-EV ist alles andere als ein Platz-Riese. Die Defizite bei Knie- und Kopffreiheit sind beträchtlich. Selbst bei einer Mini-Größe von 1,70 Meter sind Ein- und Ausstieg nur möglich, wenn der Kopf eingezogen wird.

Die neue Modellreihe beginnt bei 35990 Euro. Und wer es üppig haben möchte, muss 40490 Euro für das Topmodell auf den Tisch legen. In allen Preisklassen aber ist der Wankelmotor mit von der Partie. Die Vergangenheit fährt mit in einem Crossover, der angesichts seiner ungewöhnlichen Konzeption für Diskussionen in der Fachwelt sorgt. Wie schon gesagt: Mazda ist mutig.