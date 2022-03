Polizeikontrolle FOTO: Patrick Pleul Verkehrskontrolle Mann flüchtet bei Kontrolle: Fünf Polizisten verletzt Von dpa | 20.03.2022, 16:06 Uhr | Update vor 37 Min.

Bei einer Verkehrskontrolle in Hamburg-Barmbek hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag fünf Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der 20-Jährige während der Kontrolle mit seinem Carsharing-Auto mit offener Tür und streifte dabei drei Einsatzkräfte. Mit überhöhter Geschwindigkeit sei er durch mehrere Seitenstraßen geflüchtet und letztendlich einem blockierenden Streifenwagen aufgefahren, in dem sich zwei weitere Polizisten befanden. Alle fünf kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.