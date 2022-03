Feuerwehr FOTO: Robert Michael Polizei Lkw-Unfall führt zu zwei Schwerverletzten: A46 gesperrt Von dpa | 16.03.2022, 11:00 Uhr | Update vor 17 Min.

Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A46 bei Grevenbroich sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen schwer verletzt worden. Autobahn wurde am Vormittag in Richtung Düsseldorf gesperrt. Ersten Informationen zufolge soll sich der Unfall an einem Stauende ereignet haben, so die Polizei. Die Unfallursache war zunächst ungeklärt.