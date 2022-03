Unfall FOTO: Stefan Puchner Nordwestmecklenburg Lkw-Hänger mit 25 Tonnen Kunststoff brennt: A20-Sperrung Von dpa | 15.03.2022, 08:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein brennender mit Kunststoffgranulat beladener Lkw-Anhänger hat für eine knapp zehnstündige Sperrung der Autobahn 20 in Richtung Lübeck gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Montag am Kreuz Wismar-Mitte. Der 33-jährige Lkw-Fahrer habe den Qualm bemerkt und den Sattelzuganhänger gerade noch auf dem Standstreifen abkoppeln und abstellen können. „Der Mann war sehr umsichtig“, sagte der Sprecher.