Mecklenburgische Seenplatte Lkw gestoppt: Polizei sucht nach falschen Beamten Von dpa | 09.03.2022, 18:13 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sucht nach einer falschen Verkehrskontrolle nahe Malchin nach einem Mann und einer Frau zwischen 40 und 50 Jahren. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, sollen die beiden versucht haben, einen Lastwagen-Fahrer auszunehmen. Unter dem Vorwand einer Geschwindigkeitsüberschreitung sei er demnach am Dienstagabend mit einer Warnkelle auf einen Parkplatz gelockt worden, dort sollte der Fahrer dann eine Geldstrafe in bar begleichen.