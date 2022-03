Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Unfall Lkw erfasst Fahrerin eines E-Scooters Von dpa | 25.03.2022, 20:33 Uhr | Update vor 31 Min.

Eine E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in Hamburg-Rothenburgsort verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Lkw-Fahrer am Freitagmittag auf ein Grundstück abbiegen und übersah vermutlich die 36-Jährige. Nach der Kollision musste die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden.