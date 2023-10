Teure Großraumlimousine Lexus LM verspricht viel Raum und Luxus Von dpa | 05.10.2023, 11:28 Uhr | Update vor 41 Min. Lexus LM Foto: Lexus/dpa-tmn up-down up-down

Wer durch die Schiebetüren steigt, soll sich im LM wie in der First Class eines Fliegers fühlen. Aber das hat - wie in der Luftfahrt auch - seinen Preis.