Wichtige Auto-Route nach Süden Aufgebrachte Autofahrer: Klimaaktivisten blockierten Brennerautobahn in Österreich Von dpa | 29.07.2023, 18:09 Uhr

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Samstag die wichtige Urlaubsroute am Brenner in Österreich blockiert. Es kam zu Tumulten mit den genervten Autofahrern.