Unfall Lastwagenplane verfängt sich in Oberleitung von E-Highway Von dpa | 11.03.2022, 16:01 Uhr

Eine heruntergerissene Plane eines Lastwagens hat am Freitag den E-Highway zwischen Reinfeld und Lübeck vorübergehend lahmgelegt. Die Abdeckplane des Lasters samt Gestänge habe sich in der Oberleitung des E-Highways verfangen, so dass die Plane auf die Fahrbahn herunter hing, teilte die Polizei mit. Für die Bergung der Plane wurde die Oberleitung von der Zentrale abgeschaltet und die Fahrspur in Richtung Fehmarn für knapp eine Stunde voll gesperrt. Dadurch habe sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von bis zu acht Kilometern gestaut, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Ursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unbekannt.