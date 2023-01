Ladesäule Here Vorhersagedienst E-Autos Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-tmn up-down up-down Elektromobilität Ladesäule frei? Here startet Vorhersagedienst für E-Autos Von dpa | 04.01.2023, 19:53 Uhr

Ist die Ladesäule auch frei, wenn ich am Ziel bin? Diese Frage plagt so manchen E-Auto-Fahrer. Der Kartendienst Here will dieses Problem mit schlauer Vorhersagetechnik lösen.