Tankanzeige Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Statistisches Bundesamt Kraftstoff in Deutschland teurer als in EU-Nachbarländern Von dpa | 12.09.2022, 10:54 Uhr

Nach Ende des Tankrabatts haben die Kraftstoff-Preise in Deutschland wieder kräftig angezogen. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts sind sie mittlerweile teurer als im Rest von Europa. Am günstigsten tanken lässt sich hingegen in Polen.