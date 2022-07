Erwachsener Kleinwagen: Kia Rio. FOTO: Kia up-down up-down Kaum gewachsen, aber erwachsen Der Kia Rio zeigt, wie komfortabel und flott ein Kleinwagen sein kann Von Lothar Hausfeld | 01.07.2022, 06:00 Uhr

Kann man sagen: Sie werden so schnell erwachsen – das gilt für den eigenen Nachwuchs genauso wie für Kleinwagen. Der Kia Rio passt gut in dieses Bild: Aus dem einst spröden Kleinwagen mit karger Ausstattung ist in der vierten Generation ein in Sachen Komfort, Ausstattung und Sicherheit komplettes Fahrzeug geworden, das im Vergleich zum 3,99 Meter kurzen Ur-Rio nur wenige Zentimeter an Länge zugelegt hat.