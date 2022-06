Ein Auto fährt an einem Verkehrsschild für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometer vorbei. (zu dpa: «Tempo-30-Modellregionen: Grüne kritisieren schleppende Umsetzung») +++ dpa-Bildfunk +++ FOTO: Julian Stratenschulte Urteil Keine Mitschuld an Unfall wegen zu hoher Geschwindigkeit Von dpa | 22.06.2022, 17:35 Uhr

Nach einem Unfall muss in erster Linie die Schuldfrage geklärt werden. Weil in einem Fall beide Seiten die Verkehrsregeln missachtet haben, lag die Entscheidung am Ende bei den Richtern.