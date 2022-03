Blaulicht FOTO: Friso Gentsch Mecklenburg-vorpommern Junger Autofahrer in Probezeit bei Raserei gestoppt Von dpa | 03.03.2022, 08:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen Raserei an der Mecklenburgischen Seenplatte muss ein 20 Jahre alter Fahranfänger, der noch in der Probezeit war, seinen Führerschein abgeben. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, wurde der Fahrer am Dienstag zwischen Altentreptow und Neubrandenburg von einem Videowagen gefilmt. Dabei machten die Beamten riskante Überholmanöver und nahmen an drei Stellen Geschwindigkeiten auf, die zwischen 59 und 66 Stundenkilometer über dem Erlaubten lagen. So fuhr der 20-Jährige unter anderem mit 166 Stundenkilometer auf der Landesstraße 35 am Abzweig nach Trollenhagen vorbei, wo 100 Stundenkilometer erlaubt waren.