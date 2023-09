Die komplette Modellbezeichnung des Testmodells lautet Nissan X-Trail e-Power e-4orce. Viele Bindestriche, kleine e’s. und merkwürdige Schreibweisen. Der Begriff e-Power steht dabei für den seriellen Hybridantrieb, e-4orce bedeutet, dass der X-Trail einen elektrischen Allradantrieb an Bord hat. Neben einem 158 PS starken Dreizylinder-Benziner sind zwei Elektromotoren (204 und 136 PS) montiert, einer für die Front-, einer für die Heckachse.

Cockpit mit einfacher Bedienung. Foto: Nissan

Das Besondere dieses Motoren-Trios: Der Verbrenner treibt nicht die Räder an, er produziert vielmehr den Strom für die beiden Elektromotoren, die alleine für den Antrieb des X-Trail verantwortlich sind. Die Batterie dafür wird nicht an der Steckdose geladen, sondern während der Fahrt befüllt. Kürzere Strecken – in der Stadt auch längere Passagen – kann der X-Trail rein elektrisch absolvieren, ohne dass der Benziner aktiv werden müsste, bei einer höheren Lastenanforderung oder leerem Speicher schaltet sich der Dreizylinder dazu.

Im Alltag bedeutet das, dass der 4,68 lange X-Trail innerhalb geschlossener Ortschaften gerne lautlos unterwegs ist; wer auf der Landstraße oder der Autobahn das Gaspedal aufs Bodenblech drückt, ringt dem SUV zwar eine durchaus respektable Beschleunigung ab, zwingt aber den kraftspendenden Dreizylinder gleichzeitig aufs Drehzahltableau, was für empfindliche Ohren schon mal anstrengend klingen kann. Wer das Gaspedal eher zurückhaltend bedient, der freut sich aber auch im Zustand des aktiven Benzinmotors über eine dezente Geräuschkulisse – und dann auch über Verbrauchswerte von 7,0 Litern je 100 Kilometer, die recht nah am Theorie-Prüfwert liegen, angesichts des technischen Aufwands, der mit den drei Motoren betrieben wird, allerdings auch nicht herausragend sind. Auf der Langstrecke gefällt zudem der Fahrkomfort: Der X-Trail zeigt sich wenig beeindruckt von Querfugen oder schlechter Asphaltqualität.

Mehr Informationen: Nissan X-Trail e-Power e-4orce größer als Größer als Zeichen Motor: 1,5-l-Benziner und zwei E-Motoren (157 kW/213 PS Systemleistung), max. Drehmoment: 330 Nm, Verbrauch: 6,7 l, CO2: 152 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,0 Sek., Vmax: 180 km/h, Ein-Gang-Automatik, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,68 m, Leergewicht: 1994 kg, zul. Gesamtgewicht: 2345 kg, Kofferraumvolumen: 575-1396 l, Anhängelast (gebremst): 1800 kg, Testverbrauch: 7,0 l. Grundpreis: 45900 Euro, gefahrene Version: 52125 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 20/26/26.

Der Innenraum des X-Trailer wirkt sehr wenig modern. Was bedeutet, dass man nicht mit digitalen Assistenten spricht, durch eine undurchdringliche Menüstruktur im zentralen Bildschirm suchen muss, um einfachste Einstellungen vorzunehmen oder permanent übergriffigen Sicherheitssystemen ausgeliefert ist, die ständig ins Lenkrad greifen oder piepen. Nein, hier gibt es noch klassische Schalter und Tasten für die wichtigsten Bedienelemente, auch Tempomat- oder Lautstärke-Knöpfe auf dem Lenkrad sind so angeordnet und belegt, dass man schon nach allerkürzester Zeit die Bedienung verinnerlicht hat.

Im X-Trail ist Platz. Vorne wie hinten, wo eine verschiebbare Rücksitzbank Flexibilität verschafft. Auf Wunsch gibt’s eine dritte Sitzreihe (im Testwagen nicht vorhanden); der Fünfsitzer schluckt zwischen 575 und 1396 Liter an Ladevolumen – besonders der Wert bei aufgestellter Rücksitzbank überzeugt dabei.

Gehobener Fahrkomfort auf langen Strecken. Foto: Nissan

35500 Euro kostet der Einstieg in einen Nissan X-Trail mindestens (163-PS-Benziner). Als Allrader und mit dem technisch anspruchsvollen Hybridsystem startet der X-Trail bei 45900 Euro, mitsamt einer üppigen Ausstattung, der es an nichts wirklich Wichtigem mangelte, standen unterm Strich 52125 Euro. Rund 3500 Euro ließe sich schon durch den Verzicht auf Allradantrieb sparen – und ob sich der Verbrauchsvorteil des komplexen e-Power-Systems gegenüber dem milde hybridisierten 163-PS-Benziner eines Tages in klingende Münze auszahlen wird, ist eine Frage der individuellen Berechnung.