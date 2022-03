Fahrraddemonstration in Köln FOTO: Roberto Pfeil Verkehrssicherheit Hunderte Menschen demonstrieren auf Fahrrädern in Köln Von dpa | 20.03.2022, 16:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Unter dem Motto „Kidical Mass - Sichere Rad-Infrastruktur und Freiräume für Kinder und Jugendliche“ haben sich am Sonntag in Köln mehrere Hundert Menschen an Fahrraddemonstrationen beteiligt. Auch ukrainische Fahnen mit dem Spruch „Ride a bike - stop war“ waren zu sehen.