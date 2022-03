Hamburger Hochbahn zu Re-Start der U-Bahnlinie U3 FOTO: Markus Scholz Öffentlicher Nahverkehr U3 fährt doch nicht als Ringbahn: Technische Störung Von dpa | 27.03.2022, 19:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach rund 14 Monate langer Sanierung hat die U-Bahn-Linie U3 in Hamburg am Montagmorgen nicht wie geplant den kompletten Ring befahren können. Zwischen Berliner Tor und Schlump wurde der Bahnverkehr eingestellt, wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte. Auf der letzten Testfahrt sei es am Morgen zu einer technischen Störung gekommen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen sei angefordert.