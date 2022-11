Das Tanken ist seit Kriegsbeginn besonders teuer. Foto: imago images/Rolf Poss up-down up-down Tipps für das Portmonee Günstigeres Tanken für 2,6 Millionen Autofahrer – in diesen Regionen Von Kim Patrick von Harling | 02.11.2022, 16:46 Uhr

Die Preise an den Tankstellen hierzulande sind aufgrund des Ukraine-Kriegs in kurzer Zeit in die Höhe geschnellt. Wir verraten Ihnen, wo Sie günstiger tanken.