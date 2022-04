Ricarda Lang FOTO: Bernd von Jutrczenka Energie Grünen-Co-Vorsitzende: Befristetes Tempolimit auf Autobahnen Von dpa | 02.04.2022, 02:42 Uhr | Update vor 39 Min.

In der Debatte um die Energiesicherheit in Deutschland fordert Ricarda Lang von den Grünen erneut ein Tempolimit. Die Bundesregierung solle „ohne Denkverbote alles anschauen, was auf dem Tisch liegt“.