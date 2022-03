Oldtimer-Messe «Techno Classica» FOTO: Marcel Kusch Automesse „Große Vielfalt“: Oldtimer-Messe Techno-Classica eröffnet Von dpa | 23.03.2022, 13:21 Uhr | Update vor 26 Min.

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie hat die Oldtimer-Messe Techno-Classica in Essen am Mittwoch wieder ihre Pforten für Besucher geöffnet. Rund 1250 Anbieter und Aussteller aus rund 30 Nationen präsentieren den Automobil-Fans noch bis Sonntag zwischen 2500 und 3000 Klassiker und Exponate auf dem Messegelände. Schon am ersten Tag der Oldtimer-Schau wurden Tausende Besucher erwartet. „Die Stimmung in der Branche ist hervorragend“, sagte Michel Franssen, Projektleiter der Techno-Classica, am Mittwoch bei der Eröffnungspressekonferenz. Nach einer „anspruchsvollen Vorbereitung“ wolle man nun nach vorn schauen. „Wir alle in der Branche haben die persönlichen Begegnungen lange vermisst. Und wir können eine große Vielfalt und tolle historische Fahrzeuge bieten.“