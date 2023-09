Der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal ist eine echte Pionierleistung. Vom Fahrzeug über die innovative Ladeinfrastruktur bis hin zum ausgeklügelten Sicherheitssystem ist das Konzept so einzigartig wie zukunftsträchtig. Getreu dem Motto: Rally like never before!

Mehr Informationen: So können Sie mitmachen größer als Größer als Zeichen Sie wollen gewinnen? Senden Sie eine E-Mail an opel@now-medien.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsjahr, E-Mail, Handynummer, Größe und Gewicht. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre und in guter körperlicher Konstitution sein. Einsendeschluss: 20. September 2023. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Verlagsmitarbeiter sowie Mitarbeiter von NOZ MEDIEN und angeschlossener Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. pmTermin: Freitagnachmittag, 29.9.2023, Zeit wird individuell abgesprochen. Treffpunkt: Opel-Servicepark, Paul-Gauselmann Straße 6, 32312 Lübbecke.

Teil des Konzepts ist auch eine umfassende Nachwuchsförderung, die ebenfalls in dieser Form ein Unikum darstellt: Der Gewinner des ADAC Opel Electric Rally Cup qualifiziert sich für den Aufstieg ins ADAC Opel Rally Junior Team und bestreitet im Folgejahr auf einem Corsa Rally4 die Rallye-Junior-Europameisterschaft. Diesem attraktiven Gesamtpaket trägt auch das Teilnehmerfeld Rechnung: Fahrzeug-Besatzungen aus sieben Nationen stehen am Start, darunter drei reine Damenteams.

Zwei Leser können sich im Rahmen der ADAC Rallye Stemweder Berg am Freitag, 29. September, hautnah elektrisieren lassen: Auf dem Beifahrersitz eines Corsa Rally Electric erleben Sie an der Seite eines professionellen Rallyefahrers eine Original-Wertungsprüfung der spektakulären Rallye rund um Lübbecke – und zwar im laufenden Wettbewerb als sogenanntes Vorausfahrzeug vor den eigentlichen Teilnehmern. Der Zugang zur Opel Motorsport Team Hospitality für den Gewinner und eine Begleitperson ist im Gewinn inkludiert.

