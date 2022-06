Bildhübsches Kombi-Coupé: Genesis G70 Shooting Brake. FOTO: Genesis up-down up-down Die Marke Genesis ist hierzulande noch recht unbekannt – G70 als Mix aus Kombi und Coupé Schöne Kombis heißen Shooting Brake Von Lothar Hausfeld | 29.06.2022, 06:00 Uhr

Kann man sagen: „Genesis? Nie gehört. Was ist das?“ Die meistgehörte Frage während des Tests des Genesis G70 Shooting Brake 2.2 D ist schnell beantwortet: Genesis ist die neue Luxustochter von Hyundai – also vergleichbar mit dem, was Lexus für Toyota ist.