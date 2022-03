Polizei FOTO: Guido Kirchner Dortmund Geisterfahrer auf A2 mit künstlichem Stau gestoppt Von dpa | 20.03.2022, 14:08 Uhr | Update vor 57 Min.

Mit einem künstlich erzeugten Stau hat die Polizei am Sonntagmorgen einen über die Autobahn A2 rasenden Geisterfahrer gestoppt. Zeugen zufolge sei der 23-jährige Dortmunder in einem Mini Cooper mit etwa 170 Stundenkilometern auf der falschen Seite in Richtung Oberhausen/Dortmund unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei sperrten daraufhin die A2 in Höhe Dortmund Lanstrop. Die Insassen der stehenden Fahrzeuge mussten zu ihrem eigenen Schutz aussteigen und sich hinter die Leitplanke begeben.