Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Verkehrsunfälle Gegen Trend: Zahl der Verkehrstoten verdoppelt Von dpa | 07.04.2022, 02:12 Uhr | Update vor 41 Min.

Bei Verkehrsunfällen sind im Landkreis Vorpommern-Rügen im Jahr 2021 doppelt so viele Menschen ums Leben gekommen wie im Jahr 2020. Wie die Polizei in Stralsund am Mittwoch mitteilte, starben im Jahr 2021 insgesamt 14 Menschen auf den Straßen der Insel Rügen und auf dem Festland im Landkreis, 2020 waren es 7 Verkehrstote gewesen.