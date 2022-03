Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Rendsburg-Eckernförde Fahrradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 28.03.2022, 12:03 Uhr | Update vor 56 Min.

Eine 79 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin habe an einer Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens übersehen, teilte die Polizei am Montag zu dem Unfall mit, der bereits am Freitagnachmittag geschehen war. Die 79-Jährige kam in eine Rendsburger Klinik.