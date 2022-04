Nun ist es aber glücklicherweise nicht so, dass sich Seat alleine auf seine Emotionen und die Leidenschaft verlässt – eventuelle Nachlässigkeiten in der Qualität verzeiht der Kunde heute nicht mehr so einfach wie vielleicht noch vor 30 oder 40 Jahren.

Und so präsentiert sich der Leon in vielerlei Hinsicht auf einem vergleichbaren qualitativen Niveau wie der Golf. Dicker und weicher Kunststoff im Cockpit, alles tipptopp verarbeitet, da wackelt nichts, da klappert nichts. Die Bedienung von Klimaanlage oder Radio ist so einfach und übersichtlich, wie man das vom Volkswagenkonzern kennt. Mit dem farbigen Touchscreen (690 Euro Aufpreis, inklusive Navi) lassen sich alle Einstellungen auch grafisch ansprechend aufbereitet vornehmen. Nettes Gimmick, freilich ohne tieferen Sinn: Der Touchscreen erkennt, wenn sich ein Finger zur Bedienung nähert und geht so bereits in optische Halb-acht-Stellung. Das kann man einmal seinen Freunden präsentieren, ist ansonsten aber eher sinnbefreit.

Beim Platzangebot gibt’s ebenfalls nichts zu mäkeln, vorne wie hinten sitzen auch Großgewachsene bequem auf angenehm straffen Sitzen. Anders als beim Vorgänger haben sich die Designer die Spielerei geschenkt, die hinteren Türgriffe „versteckt“ in die C-Säule zu integrieren, sodass jetzt das Öffnen der Türen kein Problem mehr darstellt. Trotzdem unterliegt der Leon gestalterischen Zwängen wie nahezu jedes andere neue Auto heutzutage: Die C-Säule ist so massiv ausgefallen, dass der Blick nach schräg hinten in aller Regel zu 100 Prozent auf schwarzen Kunststoff trifft. Das winzige Dreiecksfenster hilft da auch nicht weiter.

Trotz der geschwungenen Fahrzeugform leiden darunter aber weder die Kopffreiheit noch die Kofferraumgröße, die mit 380 Litern ordentlich ausfällt, sich aber hinter einer hohen Ladekante versteckt. Schwere Lasten müssen also wenig rückschonend hochgehoben und tief gestellt werden.

Der 105-PS-Dieselmotor verspricht auf dem Papier relativ überschaubaren Fahrspaß, überrascht aber in der Realität positiv. Nach einer kurzen Anfahrschwäche nimmt der Leon zügig Tempo auf, lässt sich sportlich um die Kurven zirkulieren – auch dank der direkten Lenkung und der straff ausgelegten Federung, die mancher Komfortfanatiker vielleicht schon als einen Tick zu hart empfinden mag.