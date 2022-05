HANDOUT - Blick in die nahe Zukunft: So kann sich Mercedes-AMG einen elektrischen Supersportwagen vorstellen. Foto: Mercedes-Benz AG/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Mercedes-Benz AG Studie von Mercedes-AMG Elektro-Supersportwagen Vision AMG für 2025 geplant Von dpa | 20.05.2022, 10:36 Uhr

Mercedes-Ableger AMG arbeitet an einer eigenen Elektroplattform und will 2025 mit einem elektrischen Supersportwagen in die Pole Position stürmen. Eine erste Designstudie gibt die Richtung vor.