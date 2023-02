Elektrisierte Frischluft: Mini bringt elektrisches Cabrio Foto: Bernhard Filser/Mini/dpa-tmn up-down up-down Limitiertes Modell Elektrisierte Frischluft: Mini bringt elektrisches Cabrio Von dpa | 15.02.2023, 00:08 Uhr

SUV, Limousinen, Kleinwagen, Vans - so langsam gibt es für jeden das richtige E-Auto. Nur an Cabrios hapert es noch. Mini will das jetzt ändern. Aber nur in kleinen Stückzahlen und mit hohem Preis.