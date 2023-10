Porsche bereitet die Markteinführung des neuen Macan vor. Der elektrische Nachfolger des Geländewagens soll im nächsten Jahr in den Handel kommen. Das bestätigte Baureihenleiter Jörg Kerner bei einer Entwicklungsfahrt. Preise nannte Porsche noch nicht. Doch werden die knapp 70 000 Euro für das bisherige Einstiegsmodell angesichts des Akkus und der erweiterten Ausstattung nicht zu halten sein, deutete Porsche an.



Bis zu 250 km/h schnell

Der neue, in Länge und Radstand ein wenig gewachsene Macan nutzt eine gemeinsam mit Audi entwickelte Elektroplattform. Laut Kerner bietet sie für die Topversion mehr als 400 kW/544 PS. Das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als vier Sekunden. Porsche lässt dabei den Macan ungehindert Auslauf, so dass die Höchstgeschwindigkeit jenseits von 250 km/h liegen soll.



Für zusätzlichen Fahrspaß sorgen laut Kerner ein neuer Hinterwagen mit hecklastiger Kraft- und Gewichtsverteilung, eine bislang im Macan nicht erhältliche Hinterachslenkung und eine um zwei Zentimeter tiefere Sitzposition. Tempo macht der Macan aber nicht nur auf der Strecke, sondern auch am Stecker. Ist der 100-kWh-Akku nach bestenfalls über 500 Kilometern leer, lädt er laut Porsche mit 270 kW. So fließt die Energie für 100 Kilometer in gut vier Minuten.



Abschied vom aktuellen Modell

Zwar will Porsche bis zum Ende der Dekade 80 Prozent E-Autos verkaufen. Doch hatten die Schwaben ursprünglich eine Überlappung der beiden Macan-Generationen angekündigt, um den Kunden die Wahl zu lassen. Nachdem sich die Entwicklung des Neuen verzögert hat, wird daraus zumindest hier nichts: Wegen neuer Normen zur Cyber-Security wird der aktuelle mit Verbrenner im Sommer 2024 bei uns vom Markt genommen.