Einzelstück: Vorgeschmack auf elektrisches Mini Cabrio Von dpa | 18.07.2022, 17:34 Uhr

Sonne auf der Haut, Wind in den Haaren und weder lästige Abgase in der Nase noch Lärm in den Ohren: E-Mobilität und Cabrios passen gut zusammen. Das Angebot ist aber noch klein. Mini könnte das ändern.